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В Главном следственном управлении СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Российской Федерации Романа Железнова, который заочно обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Об этом сообщает пресс-служба следкома России.

По данным российского следствия, «Железнов, являясь активным сторонником националистических идей, открыто афишировавший свою принадлежность к неофашистам, преследуя цели материального обогащения и пропаганды своих взглядов, весной 2014 года связался с украинскими националистами, после чего прибыл в Украину и добровольно вступил в состав батальона «Азов», поддерживаемого правительством Украины. В Украине Железнов прошел специальную подготовку на базах батальона «Азов», научился обращаться с оружием, взрывчатыми веществами, получил необходимые знания о военной стратегии и тактике.

В период с 2014 по 2016 годы россиянин совместно с другими бойцами указанного подразделения принимал участие в боевых действиях против «Донецкой народной республики».

«Выполняя приказы командиров батальона, Железнов вел прицельную стрельбу из автоматического огнестрельного оружия по ополченцам «ДНР» и мирному населению, за что получал материальное вознаграждение. Свою деятельность в батальоне Роман Железнов освещал среди украинских националистов, позиционируя себя помощником украинского народа в борьбе с оккупантами», - заявили в СК России.

В настоящее время Железнов продолжает находиться за пределами Российской Федерации и скрываться от российских правоохранительных органов. Следственным комитетом были собраны достаточные доказательства его виновности, что позволило вынести в отношении него постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Уголовное дело в отношении Железнова с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Действующее законодательство позволяет суду вынести решение в отношении обвиняемого заочно.

Напомним, в марте текущего года следственный комитет РФ направил в суд уголовное дело в отношении гражданина России Артема Широбокова, воюющего на Донбассе на стороне сил АТО. 
ForUm

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