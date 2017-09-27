Демарши из Будапешта вполне вписываются в общемировую тенденцию поправения. Но Украина действует в том же русле и это - главный признак нашей правоты

Венгрия объявила, что будет блокировать любое сближение Украины с ЕС. Это – оперативный ответ на оперативное подписание Президентом Порошенко Закона об образовании, который, по мнению Будапешта, лишает венгерское меньшинство в Украине права обучать детей на родном языке. Так ли это, и что делать нам в ответ на неприкрытый венгерский шантаж, заказанный в Кремле. Украина не поддалась шантажу, а поступила в соответствии со своими национальными интересами – и это правильно. Но встал вопрос: что теперь? Насколько реально Венгрия намерена и способна навредить Украине?

Не надо эту ситуацию рассматривать в отрыве от общемировой, общеевропейской. Очевидно, что пик периода глобализации и космополитического либерализма достигнут – маятник пошел в обратном направлении – рост националистических движений, ориентация на решение внутренних проблем, консолидация титульных наций и тому подобное. Волна событий так или иначе связанных именно с этим – прокатилась по миру – от прошлогоднего референдума о выходе Великобритании из ЕС – через президентские выборы в США, расколовшие американское общество – до воскресных выборов в Германии с третьим местом ультра-националистической «Альтернативы». Венгерская истерика по поводу украинского закона – это событие из того же ряда. Кстати, и сам Закон Украины об образовании, который обеспечивает конституционный статус украинского языка как единственного государственного в сфере образования - так же вписывается в эту общемировую тенденцию: давайте сначала защитим национальное. Государственный язык должны знать все граждане, или могут быть исключения? Это – однозначно риторический вопрос. Поэтому все мы движемся в одном русле, но двигаясь параллельно, надо вести себя прилично – не толкаться и работать локтями. Похоже, что самое время напомнить об этом нашим венгерским соседям по Европе.

Давайте вспомним, неадекватно, мягко говоря, недипломатично венгерские чиновники начали высказываться еще когда Закон готовился и не вышел за стены Верховной Рады. Этим Будапешт задал определенную логику, пусть и порочную. То есть не отреагировать на подписание Закона Президентом Украины они уже не могли. И реакция теперь должна идти по нарастанию – ни в коем случае не на том же уровне конфронтации, не говоря уже о его понижении.

Похоже на то, что на уровне международных организаций Будапешт достиг пика, выложил все, что держал за пазухой. Правда, остается еще Вышеградская группа – неформальное объединение четырех центральноевропейских стран (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия). Там голос венгров будет услышан – но деятельность группы носит чисто консультационный характер. Тем более, что нынешний неформальный лидер «четверки» в ее состав не входит, и вообще находится за океаном...

В двусторонних отношениях, конечно, еще всякое может быть – сокращение обменов и торговли, ограничение консультаций, даже, ограничение дипломатического представительства... Но насколько все это критично для Украины? Ведь безвизовый режим действует с 10 июня, а с 1 сентября – в полном объеме действует Ассоциация с ЕС. На ключевые для Украины вопросы обороны влияния Венгрии нет вообще.

Означает ли все это, что Украина может успокоиться и продложать действовать по принципу «нам своє робить»? Конечно нет, но это не значит, что от «нам своє...» можно отступать. Надо приложить все усилия, чтобы ускорить экспертизу статьи 7 Закона об образовании. Надо разъяснять, что недобросовестные критики закона искажают его содержание, намеренно не обращая внимания на те его положения, которые ясно свидетельствуют: никаких противоречий с европейским законодательством по обеспечению прав национальных меньшинств новый украинский закон не содержит.

А в общем, это тот самый случай, когда спокойствие и твердость – гарантируют, если не победу, то спокойствие и прогресс. А если победу трактовать как восстановление нормальных отношений с Венгрией и венграми, то и это будет.