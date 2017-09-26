В лондонском метро произошел взрыв. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Daily Star.

Свидетели сообщили о том, что услышали «громкий удар» и увидели дым после взрыва.

По предварительным данным, у одного из пассажиров в сумке взорвался аккумулятор мобильного устройства, в вагоне зафиксировано небольшое возгорание.

На данный момент ведется эвакуация. Свидетели сообщают о пяти пострадавших, которые получили травмы в результате возникшей давки.