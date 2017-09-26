также в разделеМир
Дуда в один день представил судебную реформу и отказался от нее 19
РФ обвинила США в гибели своего генерала в Сирии 59
Врачи дали Маккейну «очень плохой прогноз» 85
СМИ: В России семья каннибалов съела около 30 человек 224
В иракском Курдистане проходит референдум о независимости 26
Партия Макрона проиграла на выборах в Сенат 87
На Бали из-за возможного извержения вулкана эвакуировали 35 тысяч человек 57
Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до 320 человек 38
США запретили въезд гражданам КНДР, Венесуэлы и Чада 41
В Сирии убит российский генерал, командовавший боевиками «ДНР» 102
Партия Меркель одержала победу на выборах в Германии 87
США выпустили пособие о тактике России в гибридной войне 50
Трамп ответил на угрозы КНДР: Они долго не протянут 91
В ФРГ проходят парламентские выборы 20
В КНДР заявили о «неизбежности» ракетного удара по США 128
Иран испытал баллистическую ракету 47
Премьер Молдовы на ГА ООН потребовал вывести войска РФ из Приднестровья 157
В Кремле открестились от размещения политической рекламы в Facebook 26

В лондонском метро произошел взрыв. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Daily Star.

Свидетели сообщили о том, что услышали «громкий удар» и увидели дым после взрыва.

По предварительным данным, у одного из пассажиров в сумке взорвался аккумулятор мобильного устройства, в вагоне зафиксировано небольшое возгорание.

На данный момент ведется эвакуация. Свидетели сообщают о пяти пострадавших, которые получили травмы в результате возникшей давки.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги