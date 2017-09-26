Переговоры по поставкам Украиной оружия в Южный Судан велись во времена президентства Виктора Януковича. Об этом народный депутат, секретарь Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Антон Геращенко в эфире 5 канала.



«Информация в отчете Amnesty International не соответствует действительности. Украинская государственная корпорация «Украинмаш», которая имеет право на экспорт оружия, сделала соответствующее заявление и кроме того опубликовала свой официальный ответ на английском, предоставленной месяц назад Amnesty International. Они еще месяц назад спрашивали, был ли такой контракт действительно и «Украинмаш» ответил, что были переговоры в 2012-2013 годах, но контракт так и не был реализован. Переговоры велись во времена власти Януковаича», - заявил Геращенко.

По его мнению, Amnesty International поступила нечестно.

«У них был официальный ответ от украинской государственной компании, где были приведены все факты», - подчеркнул нардеп.

«Хочу напомнить, что в 2002 году была развязана информационная компания против Украины, о том, что якобы наша страна поставляла ССР «Кольчуга» в Ирак. Это была одна из основ обвинений Украины, что мы нарушили санкции против Ирака. Эта история закончилась тем, вошли американцы в Ирак и не нашли установки, но официальных извинений, после той грязи, которая была вылита по всем мировым телеканалам, никто не сделал. Поэтому это очередная грязь и неподтвержденная информация. Потому что украинские поставки оружия регулируются государством», - подчеркнул он.

Геращенко убежден, что инцидент будет исчерпан, но доверие к Amnesty International будет подорвано.

Напомним, 25 сентября правозащитная организация Amnesty International опубликовала отчет, заявив, что Украина причастна к незаконным поставкам оружия в Южный Судан. В государственной внешнеторговой фирме «Укринмаш» опровергли эту информацию.