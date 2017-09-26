также в разделеСтолица
Мужчина, угрожавший спрыгнуть с моста в Киеве, передумал 9
В Киеве парень угрожает прыгнуть с Моста влюбленных 37
В Киевоблсовете подрались депутаты 68
Музей Майдана в Киеве появится через 5-7 лет 26
Суд арестовал компании и авто Крымчака 31
В Киеве зафиксирован еще один температурный рекорд 82
В Киеве объявлено штормовое предупреждение 118
Завтра в работе киевского метро возможны изменения 40
Таксиста-наркомана, задавившего человека в Киеве, арестовали без права залога 84
Жара в Киеве побила очередной рекорд 43
Киевсовет не стал запрещать политическую агитацию в школах 30
На крыше столичной многоэтажки прогремел взрыв, есть пострадавшие 45
В Киеве фура раздавила женщину 170
Цены на автогаз в столице упали ниже 13 гривен 32
Киевсовет создал муниципальную охрану 48
В Киеве под колесами трамвая погибли мать с ребенком 401
Сильный ливень затопил улицы Киева 93
Киевсовет поддержал переименование «Петровки» 63

Бывшему председателю правления ОАО «Старокиевский банк» сообщено о подозрении по фактам присвоения средств банковского учреждения в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Досудебным расследованием установлено, что в течение 2007-2013 годов экс-председатель правления банка, действуя в сговоре с другими служащими финучреждения и используя свое служебное положение, путем выдачи кредитов подставным и подконтрольным лицам незаконно присвоил средства банка на сумму почти 82 млн гривен.

Действия экс-чиновника квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.  

Ранее столичная прокуратура объявила подозрение бывшему заместителю председателя правления ПАО «Старокиевский банк» по фактам хищения средств банка.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги