Бывшему председателю правления ОАО «Старокиевский банк» сообщено о подозрении по фактам присвоения средств банковского учреждения в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Досудебным расследованием установлено, что в течение 2007-2013 годов экс-председатель правления банка, действуя в сговоре с другими служащими финучреждения и используя свое служебное положение, путем выдачи кредитов подставным и подконтрольным лицам незаконно присвоил средства банка на сумму почти 82 млн гривен.
Действия экс-чиновника квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.
В настоящее время досудебное расследование продолжается.
Ранее столичная прокуратура объявила подозрение бывшему заместителю председателя правления ПАО «Старокиевский банк» по фактам хищения средств банка.
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