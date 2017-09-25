В государственной внешнеторговой фирме «Укринмаш» опровергли информацию о поставках оружия в Южный Судан, отметив, что заявления Amnesty International полностью не соответствуют действительности. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на представителя компании.

«Укринмаш» никогда не поставлял упомянутое в контракте оружие в Южный Судан. Контракт был подписан и не выполнен, не состоялся, и не состоится... договор был ничтожным и не состоялся. Не было получено экспортной лицензии», - сказал он.

«Не было ни одного движения товаров, не поступали деньги и т.д.», - добавил он.

По его словам, опубликованные AI документы не являются подтверждением поставки.

«Эти документы всегда предшествуют договоренностям или запросам», - сказал собеседник.

Также он сказал, что AI обращалась летом к фирме с запросом и получила все ответы по этим контрактам.

«Укринмаш» в августе получал запрос от Amnesty International и предоставил ей ответ 21 августа», - сказал он.

Также в компании указали, что «Южный Судан не находится под санкциями, которые запрещают поставлять оружие».

На вопрос, возможно ли, что «Укринмаш» продал оружие другому предприятию, которое затем могло бы перепродать ее в Судан, он ответил:

«Это технически невозможно согласно международному законодательству. Потому что для того, чтобы произошла какая-то транзакция поставки, должен быть сертификат конечного потребителя. Amnesty приводит сертификат конечного потребителя, и там написано Судан. Но этот контракт выполнен не был и не выполнялся».

Также фирма предоставила копию ответа от 21 августа на запрос Amnesty International по контракту.

Напомним, в понедельник, 25 сентября, правозащитная организация Amnesty International опубликовала отчет, заявив, что Украина причастна к незаконным поставкам оружия в Южный Судан.