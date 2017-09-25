Международная правозащитная организация Amnesty International заявила о незаконных поставках Украиной в Южный Судан оружия, которое впоследствии использовалось для убийства мирных жителей. Об этом говорится в тексте доклада правозащитников, сообщает 112 Украина.

«Украинский государственный экспортер вооружений «Укринмаш» в 2014 году заключил крупный коммерческий контракт стоимостью 169 млн долл. США на поставку тысячи пулеметов, минометов, ракетных аппаратов, гранат и миллионов патронов. Документы, рассмотренные Amnesty International, показывают, что компания, расположенная в ОАЭ, подписала контракт на получение этого оружия для Министерства обороны Южного Судана», – говорится в тексте доклада.

Правозащитники отмечают, что участие украинской государственной компании в поставках оружия в Южный Судан противоречит Договору о торговле оружием, подписантом которого является Украина.

В организации добавили, что пока Совет Безопасности ООН не ввел полное и всеобъемлющее эмбарго на торговлю оружием с Южным Суданом, Украина должна придерживаться декларируемой ею политики по обеспечению региональной и международной безопасности и стабильности. Украина должна полностью прекратить поставки оружия и предоставление любой материально-технической помощи Южному Судану, включая оборудование, его обслуживание и обучение.

Правозащитники отмечают, что кроме этого Украина также должна как можно скорее ратифицировать Международный договор о торговле оружием.

Ранее в Министерстве иностранных дел гражданам Украины рекомендовали воздержаться от поездок в отдельные регионы Судана из-за ухудшения ситуации с безопасностью.