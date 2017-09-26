Российские СМИ распространяют поддельные документы по делу бойца Нацгвардии Виталия Маркива, задержанного в конце июня текущего года по подозрению в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли.

Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

Так, недавно на сайте «Русская весна» появилось сообщение с заголовком «Документ «РВ» помогли итальянцам прийти к выводу – репортера Роккеллы «убрали» ВСУ, чтоб он не мешал Киеву». К статье прилагалась псевдосправка от 7 июля 2017 № 287 якобы за подписью и.о. командира воинской части 3066 Национальной гвардии Украины полковника К. Рихтика.

«Полковник Рихтик К.В. в то время действительно временно исполнял обязанности командира этой воинской части. И это единственное, что соответствует действительности. Впрочем, сама так называемая справка насчитывает много разногласий, которые свидетельствуют о ее недостоверности», - заявили в Нацгвардии.

Так, в фамилии адресата «докладной записки» допущена ошибка, а именно фамилия генерал-полковника Аллерова Ю.В. насчитывает одну букву «л», хотя на самом деле их должно быть две (Прим. 1).

Вышеупомянутая справка в воинской части 3066 не выдавалась. Под исходящим № 287 от 7 июля 2017 не содержится ни одного документа. Исходящая документация воинской части 3066 имеет соответствующий индекс, который отличается от того, который использовали российские пропагандисты.

Кроме того, угловой штамп, который находится на данной справке, не соответствует действительности, так как в воинской части 3066 исходящую и входящую корреспонденцию штампуют мокрой печатью другого утвержденного образца (Прим. 2).

Воинская часть 3066 является структурным подразделением одного из территориальных объединений НГУ, а не в прямом подчинении Главного управления НГУ, а поэтому какие-либо документы военная часть на имя командующего Национальной гвардии Украины не предоставляет.

Исходящая корреспонденция воинской части 3066 не утверждается гербовой печатью, поскольку имеет соответствующий мокрый угловой штамп. (Прим. 3). Сама гербовая печать выглядит нечетко: при ее увеличении и детальном просмотре обнаруживаются признаки подделки (Прим. 4).

«Таким образом, четко прослеживается российский след в фабрикации доказательств смерти итальянского журналиста путем подделки служебных документов Национальной гвардии Украины», - резюмировали в НГУ.

Напомним, прокуратура города Павия (регион Ломбардия) обвиняет Виталия Маркива, гражданина Италии и Украины, в умышленном убийстве из миномета итальянского фотографа Андреа Роккелли 24 мая 2014 у оккупированного в то время Славянска Донецкой области. Генеральная прокуратура Украины утверждает, что Маркив не мог этого сделать, потому что на вооружении Национальной гвардии, в рядах которой служит Маркив, тогда вообще не было минометов. Также в ГПУ напомнили, что в то время упомянутую территорию не контролировала украинская власть, и Роккелли находился в зоне боевых действий без надлежащего согласования с властями Украины.