Подать единый иск к Российской Федерации технически невозможно, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко перед встречей с представителями Американской торговой палаты в Украине.



«На сегодняшний день есть ряд исков в различных судах. Речь идет и о Международном суде ООН, у которого своя процедура, и там мы подали фактически два заявления, касающиеся дискриминации украинцев в Крыму и запрета финансирования терроризма со стороны Российской Федерации. Есть пять исков больших в Европейском суде по правам человека», - приводит слова министра УНИАН.

Петренко напомнил, что ряд исков, связанных с утратой имущества на территории Крыма и Донбасса, подали государственные компании. Также Украина подала в Международный уголовный суд относительно событий, которые произошли в Крыму и на Донбассе.

«Поэтому технически в один иск, я думаю, все эти факты объединять невозможно в силу того, что рассматривают различные судебные инстанции», - пояснил министр.

По словам Петренко, будут и новые, и дополнительные обоснования уже поданных исков.

Министр добавил, что сейчас завершается подготовка юридической позиции по Донбассу для Европейского суда по правам человека по аналогии с Крымом. «Многие материалы будут приобщены в Международный суд в ООН, который слушает дело в Гааге в следующем году», - добавил министр.

Как известно, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в связи с ее агрессией. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

19 апреля суд ООН признал недостаточными доказательства Украины о финансировании Россией терроризма и решил не вводить временные меры по этому пункту обвинения.

Однако суд принял временные меры против РФ по защите нацменьшинств в оккупированном Крыму.