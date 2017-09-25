На Донбассе ежедневно наблюдается увеличение количества оружия и боеприпасов, которые завозятся российскими войсками. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в ходе встречи с делегацией парламента Канады во главе с председателем оборонного комитета Стивеном Фюром, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

Во время встречи собеседники обсудили ситуацию на востоке Украины, наращивание в Крыму военного потенциала РФ, ее доминирование в Черноморском бассейне, и российско-белорусские штабные учения «Запад-2017».

По словам Турчинова, на Донбассе ежедневно наблюдается увеличение количества оружия и боеприпасов, которые завозятся российскими войсками.

«Мы понимаем, почему Путин против вооруженной миссии ООН, которая бы контролировала границу с Россией. Потому что, только перекрыв границу можно остановить завоз военными оружия и боеприпасов из России на оккупированную территорию», - сказал он, добавив, что пока не будет установлен контроль за границе, Россия будет продолжать войну.

Секретарь СНБО Украины также отметил, что во время российско-белорусских штабных учений «Запад-2017» Путин продемонстрировал готовность к наступательной войне.

«Последний этап учений был посвящен проверке боеготовности ядерной триады, были отработаны воздушные, наземные и морские ее составляющие. Тем самым Путин демонстрирует готовность к ведению мощной континентальной войны», - сказал Турчинов.

Напомним, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что более 36 тыс. террористов и российских военных продолжают бесчинствовать на украинском Донбассе.