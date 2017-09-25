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Министерство юстиции Украины пока не получало от Генеральной прокуратуры результатов экстрадиционной проверки по запросу Грузии на выдачу экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко журналистам, сообщает 112 Украина.

«Пока что мы не получали информации о завершении этой проверки», - сказал министр.

Напомним, 5 сентября Минюст получил запрос от Главной прокуратуры Грузии на арест и выдачу политика.  
ForUm

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