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Румыния выразила озабоченность принятым Верховной Радой законом об образовании. Об этом говорится в заявлении МИД Румынии.

«Министерство иностранных дел (Румынии. - Ред..) обеспокоено принятым 5 сентября Верховной Радой законом об образовании, в частности, статьей 7, которая касается обучения на языке национальных меньшинств», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, сообщает УНИАН.

В румынском МИД напомнили, что согласно Конвенции по защите нацменьшинств, государство должно признавать право представителя нацменьшинств на обучение на родном языке. Отмечается, что этот вопрос во время визита в Киев на следующей неделе поднимет государственный секретарь Румынии Виктор Микула.

Напомним, сегодня, 5 сентября, Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании» (регистрационный номер 3491-д), которым ввела 12-летнее среднее обучение.

Также законом определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. 
ForUm

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