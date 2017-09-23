В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что визит президента Румынии Клауса Йоханниса в Украину не отменен, а перенесен. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

«Визит не отменен, а перенесен», - отметили во внешнеполитическом ведомстве. Также в МИД отметили, что соответствующую ноту получили еще на прошлой неделе. «Это исключительное решение румынской стороны», - отметили в МИД, сообщает УНИАН.

«Мы разочарованы нежеланием румынской стороны к диалогу между лидерами. Внутриполитическая дискуссия не должна негативно влиять на двусторонние отношения», - заявили в пресс-службе.

«Мы подтверждаем заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и ожидаем его продолжения в ближайшее время», - добавили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Также в МИД напомнили, что 19 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава внешнеполитического ведомства Румынии Теодор Мелешкану обсудили вопросы недавно принятого Закона Украины «Об образовании».

Как ранее сообщал ForUm, 21 сентября Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил об отмене визита в Украину в связи с принятым Верховной Радой законом об образовании.

5 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании», которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

МИД Венгрии раскритиковало принятый украинским парламентом закон об образовании, отмечая, что он нарушает права венгерского меньшинства. Венгрия также обратилась с жалобой к генеральному секретарю ОБСЕ, уполномоченному по делам нацменьшинств и действующему председателю ОБСЕ, а также к верховному комиссару ООН по правам человека и комиссару ЕС по вопросам расширения и европейской политики добрососедства.

Румыния также заявила о своей озабоченности в связи с возможным нарушением прав национальных меньшинств.

Президент Молдовы Игорь Додон призвал Украину пересмотреть свою новую политику в отношении национальных меньшинств.

Украина готова направить в Совет Европы на экспертизу языковую статью закона, чтобы подтвердить отсутствие нарушений международных обязательств.