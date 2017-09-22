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Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил об отмене визита в Украину в связи с принятым Верховной Радой законом об образовании.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке перед отъездом в Бухарест с сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает Радио Свобода со ссылкой на румынское агентство Agerpres.

 «Узнав о законе «Об образовании», я отменил визит в Украину. Также я отменил запланированную на конец сентября встречу с председателем Верховной Рады», - заявил президент Румынии.

По словам Йоханниса, в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН он встретился с Президентом Украины Петром Порошенко и заявил ему об отмене своего визита в Украину, который планировался на октябрь, пока, по его словам, «не произойдет прогресса» по украинскому закону об образовании, которого хочет Бухарест.

Накануне в среду парламент Румынии официально осудил новый закон об образовании в Украине, который, как считают в Бухаресте, ограничивает использование языков национальных меньшинств в школах. Обе палаты законодательного органа Румынии на совместном заседании в среду единогласно проголосовали за заявление с просьбой к президенту Украины не подписывать закон и с предложением создать парламентскую делегацию для поездки в Киев для обсуждения сложившейся ситуации.

Как утверждается в заявлении румынского парламента, в Украине живет около 400 тыс. румын.

По данным переписи населения Украины, румынами признали себя 151 тыс. жителей государства, еще почти 259 тыс. назвали себя молдаванами.

Как сообщал ForUm, 5 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании», которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

МИД Венгрии раскритиковало принятый украинским парламентом закон об образовании, отмечая, что он нарушает права венгерского меньшинства. Венгрия также обратилась с жалобой к генеральному секретарю ОБСЕ, уполномоченному по делам нацменьшинств и действующему председателю ОБСЕ, а также к верховному комиссару ООН по правам человека и комиссару ЕС по вопросам расширения и европейской политики добрососедства.

Румыния также заявила о своей озабоченности в связи с возможным нарушением прав национальных меньшинств.

Президент Молдовы Игорь Додон призвал Украину пересмотреть свою новую политику в отношении национальных меньшинств.  

В Госдуме РФ подготовлено заявление в связи с украинским законом об образовании, в котором депутаты осудили принятие Верховной Радой Украины соответствующего закона.

Украина готова направить в Совет Европы на экспертизу языковую статью закона, чтобы подтвердить отсутствие нарушений международных обязательств.

 
ForUm

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