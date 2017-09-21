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Бывшего мэра Славянска Нелю Штепу, которую накануне освободили из-под стражи, боевики включали в списки на обмен, но она отказалась.

Об этом на брифинге 21 сентября заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

«Впервые могу сказать только одно... что госпожа Штепа, ее включали боевики в свои так называемые списки лиц, которых они требуют освободить от Украины ради освобождения наших заложников. Но сама госпожа Штепа, которая звала боевиков и войну на украинскую территорию, отказалась категорически быть участницей этого обмена. Потому что она, пожалуй, как никто, знает цену той войны, которую она звала», – отметила Геращенко, сообщает «Украинская правда».

По решению суда по Штепы, Геращенко выразила обеспокоенность тем, что за три года расследования этого дела ее так и не было доведено до логического конца.

Она призвала следствие и суд очень тщательно расследовать все дела, касающиеся сепаратизма.

Геращенко отметила необходимость усиливать функцию следствия и судебной реформы.

Напомним, 20 сентября в Харькове суд изменил ей меру пресечения на домашний арест. 

Штепа была задержана 11 июля 2014 года.

На суде она поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны «под дулом автомата». Ей грозит пожизненный срок. 

Согласно информации, которую ранее обнародовала нардеп Надежда Савченко, члены незаконных вооруженных формирований включили Штепу в списки на обмен пленными бывшего. 
ForUm

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