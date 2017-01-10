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Члены незаконных вооруженных формирований включили в списки на обмен  пленными бывшего мэра Славянска Нелю Штепу, которая сейчас находится в СИЗО.

Она значится в списке под номером 517.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Экс-мэр обвиняется в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности террористических групп и организаций.

31 октября 2016 года прокуратура передала обвинительный акт в Червонозаводский райсуд Харькова.

10 января 2017 года нардеп Надежда Савченко опубликовала списки украинцев, которые находятся в плену либо считаются пропавшими без вести на оккупированной территории Донбасса.

Также она обнародовала фамилии лиц, которых требуют выдать «ДНР» и «ЛНР».
ForUm

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