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Адвокат Виктора Януковича Максим Герасько заявил, что пока не обсуждал детали дела со своим подзащитным.

Об этом он сообщил во время перерыва в судебном заседании, на котором рассматривается дело о государственной измене бывшего президента Украины, передает Украинская правда.

По словам Герасько, он еще не связывался с Януковичем, поскольку ему еще не о чем с ним говорить. Ведь адвокат не успел ознакомиться с материалами дела и «сформировать правовую позицию».

«Как я могу сформировать правовую позицию, если я ознакомился с 18 томами в суде и 5 томами в прокуратуре?» - задал риторический вопрос юрист.

Он отметил, что сначала нужно ознакомиться с материалами дела, а уже потом согласовывать правовую позицию и связываться с подзащитным.

«Чтобы было о чем поговорить, как говорится», - отметил Герасько.

Напомним, 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом экс-президента Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.
ForUm

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