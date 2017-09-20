Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения бывшему сотруднику 1-й роты спецподразделения «Беркут» Сергею Лободе с содержания под стражей на домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста», - сообщили в пресс-службе.

В то же время на своей странице Facebook адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская напомнила, что суд освободил из-под стражи беркутовца, который полтора года был в розыске. «Сегодня Апелляционный суд г. Киева (судья Рослик) освободил из-под стражи беркутовца 1-й роты Сергея Лободу (эпизод по нападению на автомайдановцев на Щорса 23.01.2014), того самого, который полтора года был в розыске», - написала адвокат.

Напомним, 20 июля при попытке выехать на автомобиле из Киева был задержан бывший милиционер первой оперативной роты спецподразделения «Беркут» при ГУМВД Украины в Киеве Сергей Лобода, который в течение полутора лет находился в розыске по делу о нападении на активистов «Автомайдана».

22 июля он был арестован.