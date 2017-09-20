также в разделеОбщество
20 сентября. Картина дня 12
Пожар в «Виктории»: прокуратура проверит чиновников мэрии Одессы 19
Грицак: На Донбассе бесчинствуют более 36 тысяч террористов и российских солдат 16
ГПУ расследует 600 случаев пыток на Донбассе 19
В махинациях при строительстве львовского ТРЦ Виктория гарденс подозреваются сын судьи Админсуда Львова 29
«Кадорр Групп» был замечен в подвозе активистов-спорстменов для штурма Одесской мэрии 91
Суд отпустил Штепу под домашний арест 54
Бубка опровергает причастность к коррупционной сделке 18
Обвинительный акт против главного психиатра МОУ уже месяц лежит в суде 26
ГПУ просит наказать производителей минудобрений за торговлю с боевиками 26
Спасатели предупреждают украинцев о сильных дождях 44
Стало известно, в чем НАПК обвиняет Добродомова 25
ГПУ готовит конфискацию еще $200 миллионов «денег Януковича» 21
Осенью на срочную службу призовут 10,5 тысяч человек 24
СМИ: Бубка стал фигурантом коррупционного скандала 45
Зубко предложил закрывать предприятия, не выполняющие предписания ГосЧС 30
Холодницкий: САП открыла дело на Левочкина еще в мае 20
За убийство депутата в Миргороде задержаны три человека 105

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения бывшему сотруднику 1-й роты спецподразделения «Беркут» Сергею Лободе с содержания под стражей на домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста», - сообщили в пресс-службе.

В то же время на своей странице Facebook адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская напомнила, что суд освободил из-под стражи беркутовца, который полтора года был в розыске. «Сегодня Апелляционный суд г. Киева (судья Рослик) освободил из-под стражи беркутовца 1-й роты Сергея Лободу (эпизод по нападению на автомайдановцев на Щорса 23.01.2014), того самого, который полтора года был в розыске», - написала адвокат.

Напомним, 20 июля при попытке выехать на автомобиле из Киева был задержан бывший милиционер первой оперативной роты спецподразделения «Беркут» при ГУМВД Украины в Киеве Сергей Лобода, который в течение полутора лет находился в розыске по делу о нападении на активистов «Автомайдана». 

22 июля он был арестован
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги