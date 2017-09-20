Вице-президент США Майкл Пенс и Президент Украины Петр Порошенко покинули зал министерского заседания Совбеза ООН по миротворчеству перед выступлением главы российского МИД Сергея Лаврова



Пенс и Порошенко выступили на заседании, затем президент Украины покинул зал. Пенс вышел спустя несколько минут, сообщает РИА Новости.

Российская делегация, в свою очередь, присутствовала на выступлении Порошенко, однако Лаврова в это время в зале не было.



