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Вице-президент США Майкл Пенс и Президент Украины Петр Порошенко покинули зал министерского заседания Совбеза ООН по миротворчеству перед выступлением главы российского МИД Сергея Лаврова

Пенс и Порошенко выступили на заседании, затем президент Украины покинул зал. Пенс вышел спустя несколько минут, сообщает РИА Новости.

Российская делегация, в свою очередь, присутствовала на выступлении Порошенко, однако Лаврова в это время в зале не было.


 
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