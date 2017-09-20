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Президент Украины Петр Порошенко призвал Совет безопасности ООН разместить миротворческую миссию на Донбассе.

Он также заявил, что Россия является не контрибутором международной безопасности, а ее самой большой угрозой.

НАК «Нафтогаз Украины» и шесть компаний, входящих в группу, подал исковое заявление с требованием к России возместить 5 млрд долл. убытков в связи с захватом активов в АР Крым. 

В Харькове суд изменил на домашний арест меру пресечения для экс-мэра Славянска Донецкой области Нели Штепы, которую обвиняют в сепаратизме. 

Украине не стоит ожидать военной атаки со стороны Беларуси. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

У Украины нет времени на создание отдельного антикоррупционного суда, поэтому необходимо создать антикоррупционные палаты в уже существующих судах. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Кабинет Министров Украины разрешил внеплановые проверки дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, домов для престарелых людей с целью контроля за пожарной и техногенной безопасностью. 

Президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что Российская Федерация на протяжении 10 лет в Грузии и 3 лет в Украине нарушает такие фундаментальные принципы ООН:  неприкосновенность границ, уважение к суверенитету и отказ от военной силы для решения конфликтов. 

Кабинет Министров Украины разрешил внеплановые проверки дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, домов для престарелых людей с целью контроля за пожарной и техногенной безопасностью.

Апелляционный суд Киева дал разрешение на задержание бывшего судьи Печерского райсуда Родиона Киреева с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Возле здания Одесского горсовета, куда пытались прорваться участники митинга, произошла драка.

В результате конфликта между митингующими и правоохранителями за медицинской помощью обратились 20 сотрудников полиции и 16 бойцов Национальной гвардии Украины. 
ForUm

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