В ближайшие дни Генеральная прокуратура Украины объявит о спецконфискации еще 200 млн долл. средств экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил во время заседания парламентского комитета Ассоциации Украина-ЕС, который проходит в Днепре.

«Через день мы объявим о спецконфискации еще 200 млн долл. денег Януковича, через месяц объявим еще. Мы постоянно работаем, чтобы вернуть Украине украденные Януковичем деньги», - сказал он. По словам Луценко, ГПУ уже вернула в госбюджет 1,5 млрд долл., разворованных Януковичем и его окружением, сообщает УНИАН.

Генпрокурор отметил, что это крупнейшая спецконфискация на территории Европы, по крайней мере, сделанная силами самой страны. Луценко также отметил, что убытки, нанесенные Януковичем Украине, составляют всего 40 млрд долл.

«Янукович сейчас в судебном процессе. Расследования в отношении всех фигурантов дела Януковича завершаются. Речь идет об экс-премьер-министре с сыном и ключевых министров периода правления Януковича», - добавил генпрокурор.

Также Луценко сообщил, что до конца 2017 года все дела по финансовым преступлениям, совершенных Януковичем и его окружением, завершат и передадут в суд.

Напомним, 28 апреля вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет 1,5 млрд долл., арестованных на счетах экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

В тот же день средства были перечислены в Госказначейство.