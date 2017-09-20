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Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что НАК «Нафтогаз Украины» должна быть демонополизирована, а до этого должна воздержаться от попыток влияния на цены.

Об этом он заявил на заседании Кабинета Министров 20 сентября, сообщает Украинская правда.

«Монополии всегда пытаются использовать свое положение, чтобы необоснованно повышать цены, повышать расходы. Я не допущу, чтобы какая-любо монополия необоснованно хоть как-то приближалась к корректировке цен на газ в нашей стране», - сказал он.

Гройсман призвал продолжить реформу «Нафтогаза» и провести анбандлинг НАК, разделив транспортировку и хранения, добычу и продажу газа, чтобы демонополизировать «монополиста, который сегодня может диктовать правила на нефтегазовом рынке».

«Я гарантирую, что на нефтегазовом рынке будут ускорены реформы так, чтобы  «Нафтогаз» был современной качественной компанией, в которой внедрены соответствующие принципы корпоративного управления, а не единственным монополистом в стране», - подчеркнул глава правительства.

№Мы обновим наблюдательный совет, сделаем это вместе с нашими международными партнерами публично, чтобы привлечь в наблюдательный совет максимально качественные кадры для продолжения этой сверхважной и системной реформы», - добавил Гройсман.

Напомним, 19 сентября независимые члены наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» Пол Уорвик и Маркус Ричардс решили уйти в отставку.

Чарльз Проктор в начале месяца сообщил, что покинет компанию 30 сентября.

3 апреля Юлия Ковалив написала заявление о прекращении своих полномочий как члена наблюдательного совета компании по собственному желанию.

Всего в наблюдательный совет «Нафтогаза» входило 5 членов: экс-министр энергетики Владимир Демчишин, Юлия Ковалив и иностранцы Пол Уорвик, Чарльз Проктор и Маркус Ричардс.
ForUm

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