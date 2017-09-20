Ангарский городской суд в Иркутской области России отправил на принудительное лечение в психбольницу местного жителя, который призвал отделить Сибирь от России и создать отдельную республику, в которой бы входила азиатская часть России. Об этом сообщает Радио Свобода.

По данным местной прокуратуры, мужчину, имя которого не называется, признали виновным в «публичных призывах к действиям, целью которых является нарушение территориальной целостности России». В то же время, как говорится в сообщении, суд признал, что человек не может отвечать за свои действия по причине невменяемости.

По данным следствия, житель Ангарска призвал к отделению Сибири в январе 2016 года, выходя в интернет через мобильный телефон.

В России из-за призывов к сепаратизму судят значительное количество людей – после того, как Москва в 2014 году аннексировала Крым, и на фоне продолжающегося конфликта на востоке Украины.