Галицкий районный суд Львова не избрал меры пресечения члену партии «Рух новых сил» Давиду Сакварелидзе.
Об этом сообщил сам политик в Facebook.
«Галицкий суд удовлетворил наше ходатайство и оставил меня без какой-либо меры пресечения, понимая, наверное, что врученное подозрение, как и все дело в целом, абсолютно «порошковые» и не имеют под собой реальных оснований», - написал он.
Сакварелидзе поблагодарил народных депутатов, которые выразили готовность взять его на поруки, и судью за проявленную порядочность.
Напомним, 14 сентября бывшему заместителю генерального прокурора, соратнику экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили Давиду Сакварелидзе вручили уведомление о подозрении в незаконном пересечении границы.
Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения для Сакварелидзе в виде личного обязательства.
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