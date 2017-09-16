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Галицкий районный суд Львова не избрал меры пресечения члену партии «Рух новых сил» Давиду Сакварелидзе.
Об этом сообщил сам политик в Facebook.

«Галицкий суд удовлетворил наше ходатайство и оставил меня без какой-либо меры пресечения, понимая, наверное, что врученное подозрение, как и все дело в целом, абсолютно «порошковые» и не имеют под собой реальных оснований», - написал он.

Сакварелидзе поблагодарил народных депутатов, которые выразили готовность взять его на поруки, и судью за проявленную порядочность.

Напомним, 14 сентября бывшему заместителю генерального прокурора, соратнику экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили Давиду Сакварелидзе вручили уведомление о подозрении в незаконном пересечении границы. 

Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения для Сакварелидзе в виде личного обязательства
ForUm

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