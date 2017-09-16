Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не будет ничего предпринимать в связи с приездом бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили в Киев и назвал его «популистом». Об этом он заявил во время форума «Ялтинская европейская стратегия», сообщает 112 Украина.

Ведущий спросил Гройсмана, что будут делать он и правительство, если на следующей неделе в Киев приедет Саакашвили.

«Ничего. Я не знаю, что надо делать в таких случаях. Я понимаю, как строить дороги, как инвестировать в развитие национальной экономики, как создавать условия для нашей энергетической независимости, как готовить страну к суровым зимам, я это понимаю. А то, что делать с популистами, пусть это делает украинское общество – я только могу сказать одно, что все, что я делаю, как премьер-министр страны, совместно с моим правительством, я буду делать для и ради украинцев», - заявил Гройсман.

Гройсман назвал популизм причиной дестабилизаций в стране.

«Мне с такими людьми не по пути – я пришел создавать, строить, объединять, а не разрушать, разъединять и создавать основания для хаоса. В этом наше отличие. Я считаю, что популизм является причиной дестабилизаций в нашей стране. Мы должны оставить это позади – в старой стране. В новом государстве должна быть демократия, прагматизм и качественное управление», - заявил Гройсман.

Напомним, 10 сентября экс-глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

Вместе с Саакашвили границу незаконно пересекли 5 народных депутатов и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Ранее Саакашвили заявил, что 19 сентября приедет в Киев, потому что его «надо спасать».