Прокуратура будет обращаться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для Давида Сакварелидзе в виде личного обязательства. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«В связи с заявлениями отдельных народных депутатов Украины о намерении обратиться в суд с просьбой взять на поруки Сакварелидзе Генеральная прокуратура Украины обращает внимание на отсутствие каких-либо оснований для подобных инициатив», - говорится в сообщении.

На судебном заседании, которое состоится в понедельник, 18 сентября, в 09:30, прокуратура намерена просить Галицкий районный суд избрать для Сакварелидзе наиболее мягкую меру пресечения – личное обязательство.

После судебного заседания Сакварелидзе приглашен на допрос для дачи показаний.

В соответствии со ст. 179 Уголовно-процессуального кодекса Украины личное обязательство заключается в возложении на подозреваемого, обвиняемого обязательства выполнять возложенные на него следственным судьей, судом обязанности, предусмотренные ст. 194 этого Кодекса.

Напомним, 14 сентября бывшему заместителю генерального прокурора, соратнику экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили Давиду Сакварелидзе вручили уведомление о подозрении в незаконном пересечении границы.