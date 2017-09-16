Подозреваемый в государственной измене полковник Вооруженных сил Иван Безъязыков еще два месяца будет находиться под стражей.

Как сообщает 5 канал, 15 сентября Шевченковский райсуд Киева отклонил ходатайство адвокатов, просивших для подзащитного залог или домашний арест. Кроме этого, судьи не удовлетворили еще несколько ходатайств адвокатов.

В частности, защитники настаивали на отводе прокурора, утверждая, что тот был причастен к похищению из больницы и насильственного удерживания Безъязыкова в ночь с 13 на 14 декабря прошлого года. Именно тогда Шевченковский суд избирал меру пресечения задержанному полковнику. Однако из-за плохого самочувствия подсудимого доставили в больницу, а затем отпустили.

«Прокурор Пересада причастен к организации похищения Ивана Безъязыкова из больницы по улице Рижской в ​​Киеве и насильственном удерживании в «Кооператоре» в ночь с 13 на 14 сентября 2016, что ныне являюется предметом в рамках уголовного производства, которое ведет военная прокуратура», - отметил адвокат Безъязыкова Олег Веремеенко.

Прокурор ГПУ Олег Пересада в свою очередь отметил: «Приговор суда, устанавливающего факт совершения преступления в отношении господина Безъязыкова со стороны меня или сотрудников Службы безопасности, отсутствует. При таких обстоятельствах я считаю заявленный отвод просто бессмысленным».

Напомним, в декабре 2016 года СБУ задержала находившегося ранее в плену НВФ полковника ВСУ Ивана Безъязыкова по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами и участии в террористической организации. У СБУ есть доказательств сотрудничества Безъязыкова с «ДНР», в частности обнародованы разговоры с членами НВФ.

14 декабря 2016 года Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до февраля.

29 декабря следователи СБУ по согласованию с Генпрокуратурой сообщили Безъязыкову о подозрении в совершении госизмены.