Служба безопасности Украины опубликовала аудиозапись телефонного разговора полковника ВСУ Ивана Безъязыкова, подозреваемого в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями, с неизвестным лицом.

Видеозапись обнародована на канале YouTube ведомства.

Так, Безъязыков в разговоре от 30 августа 2014 года принимает сведения от информатора о передвижениях украинских военных в районе населенного пункта Андреевка.

Также обнародован разговор Безъязыкова с его начальником с позывным «63-ий» от 5 сентября 2014 года.

Кроме того, опубликованы разговоры жены Безъязыкова с так называемым «заместителем командующего корпусом министерства обороны ДНР» Эдуардом Басуриным. Последний утверждает, что Безъязыков жив и не хочет возвращаться на подконтрольную Киеву территорию Украины (на видео с 10-й минуты).

Напомним, СБУ задержала находившегося ранее в плену НВФ полковника ВСУ Ивана Безъязыкова, которого подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами и участии в террористической организации.

14 декабря Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до февраля.

У СБУ есть доказательств сотрудничества Безъязыкова с НВФ.