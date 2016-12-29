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Следователи  Служба безопасности Украины по согласованию с Генпрокуратурой сообщили полковнику ВСУ Ивану Безъязыкову о подозрении в совершении государственной измены, то есть преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Служба имеет неопровержимые доказательства (показания свидетелей и оперативно-технические материалы) того, что предатель сотрудничал с разведывательными структурами боевиков, подконтрольных российским спецслужбам, и даже занимал там одну из руководящих должностей», - отметил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков.

Напомним, СБУ задержала находившегося ранее в плену НВФ полковника ВСУ Ивана Безъязыкова, которого подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами и участии в террористической организации.

14 декабря Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до февраля.

У СБУ есть доказательств сотрудничества Безъязыкова с «ДНР». В частности обнародованы разговоры с членами НВФ.
ForUm

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