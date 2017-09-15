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Немецкая компания Siemens отказалась от поставок оборудования для модернизации газотранспортной системы Украины, опасаясь потерять заказ в России. Об этом заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины», выступая на форуме Yalta European Strategy, сообщает Европейская правда.

«Когда мы начали работу над модернизацией газотранспортной системы, мы имели соглашения о поставках компрессорных систем производства Siemens. Однако впоследствии они отказались от такого сотрудничества, поскольку это ставило под угрозу их контракты в РФ», - рассказал Коболев.

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» добавил, что модернизация газотранспортной системы требует гарантий транзита газа после 2019 года, когда истекает срок контракта с РФ.

«Для того чтобы вкладывать деньги в модернизацию, мы должны знать перспективы работы газотранспортной системы после 2019 года. Понятно, что мы теряем южное направление транзита (в связи со строительством «Турецкого потока», - ред.). Поэтому нам нужна ясность с «Северным потоком-2», - заявил Коболев.

Напомним, в начале июля 2017 года разгорелся скандал вокруг поставок газовых турбин немецкого концерна Siemens в обход санкций Европейского Союза в оккупированный Крым.

В Siemens заявили, что по меньшей мере две газотурбинные установки, которые он поставил для проекта в России, были доставлены на территорию оккупированного Крыма против его воли.

Сначала в РФ отрицали факт таких поставок, но впоследствии дочерняя структура российской корпорации «Ростех» «Технопромэкспорт», которая купила газовые турбины Siemens в совместном предприятии немецкой компании и «Силовых машин», подтвердила факт их поставки в Крым после модернизации.

В начале августа Евросоюз расширил санкционный список против России из-за скандала вокруг поставок турбин Siemens в оккупированный Крым. 
ForUm

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