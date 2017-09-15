По факту совершения насильственных действий в отношении Рената Параламова прокуратура АР Крым начала уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«По результатам рассмотрения обращения исполняющего обязанности министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения представителями оккупационной власти ряда преступлений насильственной направленности в отношении гражданина Украины Рената Параламова», - говорится в сообщении.

Указанное уголовное производство начато по предварительной правовой квалификации по ст. ст. 127 (истязание), 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 162 (нарушение неприкосновенности жилища), 373 (принуждение к даче показаний) УК Украины. В его пределах следствием будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к противоправным действиям в отношении Параламова.

Напомним, 14 сентября, после обыска в доме крымского татарина Рената Параламова в пос. Нижнегорский люди в масках без опознавательных знаков увезли его в неизвестном направлении. Мужчину пытали.