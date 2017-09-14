Украина намерена и дальше углублять сотрудничество с Европейским Союзом для развития государства и в дальнейшем – членства в ЕС. Об этом Президент Петр Порошенко заявил во время встречи с представителями отечественного и иностранного бизнеса в Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Мы будем расширять наше сотрудничество с Евросоюзом. Я верю в то, что мы можем войти в шенгенский союз. Я верю в то, что мы можем войти в таможенный европейский союз. Я верю в то, что мы можем войти в единый энергетический союз. Верю, что Украина будет членом единого авиационного пространства», - сказал Порошенко.

«Это шаги перед тем, как будет открыт для нас членство в ЕС, членство в НАТО. Но для этого мы должны с вами совместно, настойчиво и эффективно поработать – для того, чтобы соответствовать критериям», - добавил он.

Одним из примеров продолжения углубления сотрудничества Украины с ЕС Президент назвал поддержку его инициативы по отмене платы за роуминг для украинских граждан в странах Евросоюза. «Инициатива, которую я выдвинул ровно год назад по роумингу для украинских граждан в ЕС, два дня назад была поддержана Европейским парламентом и уже вошла в проекты документов на Саммит «Восточного партнерства», который этой осенью пройдет в Брюсселе», - подчеркнул Глава государства.

Напомним, 11 июня Президент Петр Порошенко заявил, что Украина начала переговоры об отмене платы за роуминг для украинцев на территории ЕС.

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), Александр Животовский заявил, что плата за роуминг для украинцев в Европейском Союзе с учетом необходимости выполнения всех необходимых процедур может быть отменена через три года.

В Европейском парламенте предложили отменить плату за роуминг в мобильной связи между Европейским Союзом и Украиной, Молдовой и Грузией, создать трастовый фонд для инвестиций в Украину и, возможно, ввести новые санкции в отношении России.