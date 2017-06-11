Украина начала переговоры об отмене платы за роуминг для украинцев на территории ЕС.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Власть выполнила реформаторский план по визовой либерализации. Теперь работаем над тем, чтобы безвиз стал доступным для еще большего количества украинцев. Открываем относительно недорогое железнодорожное сообщение. Удешевляем авиационные перелеты, привлекая лоукосты и снижая цену на билеты авиационных компаний», - сказал он во время выступления на Европейской площади.

«В переговорах с руководством Евросоюза и с лидерами стран-членов мы начали борьбу за отмену платы за роуминг для украинцев на территории Европейского Союза», - сказал Президент.

Кроме того, продолжается работа над увеличением пропускной способности пограничных пунктов, отметил Президент. Ведь по информации Государственной миграционной службы более четырех миллионов граждан уже получили биометрические паспорта. «Это опровергает утверждение о том, что украинцам они не нужны. Уже 10% украинцев их имеют и они необходимы для того, чтобы воспользоваться безвизом. И очередь желающих не сокращается», - констатировал глава государства.

«Но я хочу всех успокоить, прошу не волноваться. Подчеркиваю – хватит на всех, и документы будут выдавать и после 11 июня. В безвизе есть начало, а конца ему не будет», - добавил Порошенко.

Напомним, с полуночи 11 июня 2017 года граждане Украины, которые имеют биометрический паспорт, могут посещать без виз 30 стран Европы: все страны ЕС кроме Великобритании и Ирландии, а также Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию.