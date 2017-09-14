Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 12.5% ​​годовых, сообщает пресс-служба НБУ.

Регулятор отмечает, что проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью вернуть инфляцию к целевой траектории.

«Сдержанная монетарная политика должна способствовать сохранению тренда на улучшение инфляционных ожиданий и приближению инфляции к центральной точке целевого диапазона во втором квартале 2018 года», – говорится в сообщении.

В НБУ напомнили, что согласно Основным принципам денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу целевой диапазон на конец первого квартала 2018 года составляет 7,5% +/- 2 п.п., на конец второго квартала – 7,0% +/- 2 в. п.).

«В то же время Национальный банк продолжит внимательно следить за факторами, которые могут усилить давление на инфляцию, и отобразит их ожидаемый эффект в обновленном прогнозе инфляции, который будет обнародован в конце октября и опубликован с остальными просмотренных макроэкономических прогнозов», – подчеркнули в Нацбанке.

По данным регулятора, в дальнейшем необходимость возврата инфляции к целевым значениям может привести удержание учетной ставки на текущем уровне до получения Национальным банком четких признаков нивелирования инфляционных рисков. Правление Национального банка убеждено, что достижение ценовой стабильности - необходимая предпосылка устойчивого экономического роста.

«Возвращение к циклу смягчения монетарной политики будет происходить в случае устойчивого ослабления инфляционных рисков и улучшения ожиданий. Указанное возможно при условии продолжения программы сотрудничества с Международным валютным фондом, предусматривает осуществление структурных реформ, а также при условии проведения взвешенной фискальной политики. Вместе с тем, в случае роста фундаментального инфляционного давления со стороны спроса, в частности из-за повышения социальных стандартов, несогласованного с ростом производительности экономики, а также в случае существенного ухудшения инфляционных ожиданий Национальный банк может прибегнуть к более жесткой монетарной политике и повышения учетной ставки для нивелирования проинфляционных эффектов и возвращения инфляции к целевой траектории», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, в августе правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 12.5% годовых.