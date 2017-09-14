В Европейской комиссии вновь заявляют, что не видят необходимости в реализации проекта по строительству нового российского газопровода «Северный поток-2». Об этом в четверг в Страсбурге во время выступления на пленарном заседании Европейского парламента заявил европейский комиссар по вопросам климата и энергетики Мигель Каньете, который докладывал по этому вопросу от имени Европейской комиссии.

Он пояснил, что цель ЕК в энергетической сфере - обеспечить политику энергетической безопасности, создавая «диверсифицированный, безопасный и конкурентоспособный газовый рынок». «Мы не видим, что проект «Северный поток-2» внесет свой вклад в эти цели по двум причинам. Первая - он не внесет вклад в цель по диверсификации, потому что он не создает ни новые источники, ни новые пути доставки газа. И этим он отличается от «Северного потока-1». Во-вторых, мы ожидаем снижения спроса на газ с сегодняшнего уровня в объеме 460 млрд куб. м до (объемов) где-то между 350-410 млрд куб. метров до 2030 года. Комиссия не видит необходимости для новой инфраструктуры «Северного потока-2», - констатировал Каньете, сообщает УНИАН.

Также в ЕК убеждены, что «проект таких масштабов не может строиться в рамках европейского законодательства». «Мы считаем, что не в интересах ЕС, что в случае построения «Северного потока-2» он будет работать незаконно или только в соответствии с законодательством третьего государства. Когда речь идет о выполнении правил нашего внутреннего рынка, мы должны принять во внимание, что «Северный поток-2» находится в специфической законодательной ситуации, отличной от других проектов», - отметил еврокомиссар.

Он пояснил, что вход газопровода находится на территории третьего государства, выход - на территории ЕС, кроме того, газопровод проходит через море, включая территориальные воды стран - членов ЕС. «Поэтому Комиссия считает, что необходим особый законодательный режим, в основу которого должны быть заложены принципы международного и европейского энергетического законодательства», - отметил Каньете.

Еврокомиссар также сообщил, что «в этой связи 9 июня Комиссия приняла рекомендации Совету ЕС с запросом на мандат, чтобы вести переговоры с РФ относительно газопровода». «Наша цель - гарантировать, что проект будет работать в соответствии с основными принципами международного и европейского законодательства. Если Совет даст разрешение на переговоры, мы проинформируем ЕП об их течении», - добавил он.

Проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующей первой ниткой «Северного потока». В начале сентября 2015 года российский «Газпром» и компании Shell, OMV, E.On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток-2».