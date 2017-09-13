В результате столкновений в пункте пропуска «Шегини» 10 сентября пострадали 10 пограничников. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.

«10 сентября в пункте пропуска «Шегини» пограничники, которые обеспечивали режим в пункте пропуска, в результате спланированной агрессии получили травмы различной степени тяжести», – отметил он.

По словам Слободяна, после завершении «мирной акции» десять сотрудников пограничного ведомства обратились с жалобами на ухудшение здоровья в военно-медицинский центр Госпогранслужбы во Львове.

«Учитывая приказ о безусловном неприменении оружия и спецсредств, военнослужащие стали живым щитом на пути у провокаторов, которые поступали беззаконно. Поэтому пограничники получили повреждения мягких тканей, опорно-двигательного аппарата, травмы плечевого пояса, еще у одного травмирована голова», – заявил он.

Слободян проинформировал, что сейчас все пострадавшие пограничники находятся в медицинском учреждении Госпогранслужбы. По прогнозам медиков на реабилитацию и восстановление здоровья понадобится около 10 дней.

Напомним, 10 сентября экс-глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

По данному факту полиция внесла в ЕРДР сведения по признакам преступления по ст.332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Позже уголовное производство начали расследовать еще по одной статье – части 2 статьи 342 (сопротивление сотруднику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему при исполнении этими лицами возложенных на них обязанностей по охране общественного порядка).

Вместе с Саакашвили границу незаконно пересекли 5 народных депутатов и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал привлечь к уголовной ответственности организаторов незаконного пересечения границы.

Президент Петр Порошенко назвал прорыв преступлением и отметил, что инцидент должен быть оценен исключительно правовым путем.