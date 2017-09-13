Россия все-таки направила в ООН проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе. По мнению украинских политиков и экспертов, предложение РФ неприемлемо, поскольку для урегулирования конфликта и восстановления Украиной контроля над государственной границей в Донецкой и Луганской областях, миротворцев необходимо вводить непосредственно в оккупированные районы Донбасса. «Сегодня» узнавала, какие бывают миротворческие миссии ООН, и какая из них лучше всего подходит для решения «украинского вопроса».

ИНИЦИАТИВА. В середине прошлой недели Россия направила генсеку ООН и главе этой организации проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе. Это было сделано по поручению президента РФ Владимира Путина, который 5 сентября неожиданно заявил, что не против размещения «голубых касок» ООН на востоке Украины, поскольку они, по его мнению, могли бы «обеспечивать безопасность миссии ОБСЕ». «Я ничего плохого здесь не вижу. Я многократно говорил, что поддерживаю идею вооружения миссии ОБСЕ, но сама ОБСЕ отказывается от идеи вооружения своих сотрудников...» — уточнил Владимир Путин.

Украина является одним из основателей ООН и со времени обретения независимости активно принимала участие в различных миротворческих миссиях под эгидой этой организации. Всего украинские «голубые каски» участвовали в 15 миротворческих операциях, три из которых — в Либерии, Конго и Кот-д'Ивуаре — еще продолжаются. Именно поэтому наша страна еще весной 2015 года сама приняла решение просить ООН о введении на Донбасс миротворческого контингента. В частности, президент Петр Порошенко ввел в действие соответствующее решение СНБО.

Однако для того, чтобы развернуть миротворческую миссию в любой точке планеты, первым делом необходимо решение Совета безопасности ООН, где Россия имеет право вето. Со дня начала российско-украинского конфликта весной 2014 года РФ неоднократно пользовалась этим правом во время рассмотрения куда менее принципиальных украинских требований. Поэтому можно было не сомневаться, что вопрос развертывания миротворческой миссии на Донбассе обязательно был бы заблокирован российской стороной. Казалось бы, ситуация, при которой Россия сама направила в ООН проект резолюции, снимает эту проблему. Однако российское предложение разместить миротворцев на линии разграничения по своей сути не устраивает уже украинскую сторону.

По мнению вице-спикера ВР Ирины Геращенко, линия разграничения возникла из-за российского вторжения на территорию Украины, а поэтому «голубые каски» должны быть введены на всю оккупированную территорию нашей страны. Об этом же заявил и Петр Порошенко 7 сентября во время ежегодного послания к Верховной Раде: «Будущая миссия ООН должна быть размещена на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы».

«Все наши миротворческие инициативы направлены на то, чтобы возобновить контроль над границей. Поэтому, если говорить о миссии ООН в российской версии, то Совбез ООН может ее поддержать. Но ее вряд ли поддержит Киев», — пояснил суть проблемы политолог Анатолий Октисюк.

ВАРИАНТЫ МИССИЙ. В мировой практике различают несколько форматов участия миротворцев в урегулировании различных конфликтов. Одни из них —

это операция по поддержанию мира, которая проводится в случае добровольного согласия всех заинтересованных сторон. При этом «голубые каски» должны обеспечивать условия прекращения огня и разведения противоборствующих сил без применения оружия со своей стороны, за исключением случаев, когда это необходимо в целях самообороны.

Еще один вариант — это постконфликтное урегулирование, когда миротворцы ООН участвуют в разоружении комбатантов (лиц, принимающих непосредственное участие в боевых действиях на одной из сторон конфликта), восстановлении инфраструктуры и помогают обществу вернуться к мирной жизни. Представители ООН также могут выступать в роли посредников для того, чтобы дипломатическим путем привести враждующие стороны к согласию.

И наконец, существует формат «принуждения к миру» — это когда войска ООН используются для военного подавления бандформирований, препятствующих установлению мира в регионе. В этом случае обоюдного согласия противоборствующих сторон, в принципе, не требуется. По подсчетам главного редактора сайта «Информационное сопротивление» Юрия Карина, который сам нес службу в составе украинского миротворческого контингента в Ираке, в формате «принуждения к миру» численность контингента ООН должна быть сопоставима с численностью обоих «армейских корпусов» незаконных «ДНР» и «ЛНР», которые в настоящее время оцениваются приблизительно в 40 тысяч человек.

ЭФФЕКТИВНЫ ЛИ МИРОТВОРЦЫ? Со дня своего основания, 26 июня 1945 года, ООН провела 55 миротворческих операций. Кроме того, 15 операций еще продолжаются. Далеко не всегда усилия «голубых касок» приводят к быстрому результату. Есть миссии, которые продолжаются десятилетиями. Это касается, например, операции по поддержанию мира на Ближнем Востоке, начатой еще в 1948 году, после первой арабо-израильской войны,

и миссии по наблюдению за прекращением огня в штатах Джамму и Кашмир, развернутой в 1949 году.

Кроме того, далеко не все операции ООН одинаково эффективны. И хотя положительных примеров значительно больше, случаются и провалы. Это касается, например, миротворческой операции в Сомали, развернутой в 1992 году для прекращения гражданской войны. После высадки в регионе американских войск вооруженная борьба была прекращена, и в стране, казалось бы, был начат процесс национального примирения. Однако после ухода американских войск один из местных главарей Мохаммед Айдид решил продолжить борьбу за власть и организовал ряд нападений на подразделения ООН.

В итоге за Мохаммедом Айдидом была развернута охота, а миротворцы ООН оказались вовлечены в конфликт, который сопровождался кровавыми боестолкновениями. Самым известным из них (благодаря американскому фильму «Падение черного ястреба») является бой в Могадишо 3—4 октября 1993 года, в результате которого погибли 18 американских военнослужащих, а также свыше 1000 сомалийцев. В целом миротворческая миссия в Сомали провалились, и последние представители этой организации покинули страну в 1995 году.

Впрочем, по мнению Анатолия Октисюка, перспективы введения миротворческого контингента на Донбасс остаются туманными. «Для этого нужна политическая воля. А пока ситуация обстоит следующим образом: когда Украина предлагала миротворцев, Россия называла это нарушением Минских договоренностей, а теперь, когда миротворцев предлагает Россия, то о нарушении Минских договоренностей говорим уже мы… Пока нет признаков того, что ситуация на Донбассе сдвинется с мертвой точки. Поэтому предложение Путина, скорее всего, связано с желанием изучить реакцию мировой общественности и официальных лиц Украины», — полагает Октисюк.

Денис Попович, «Сегодня»