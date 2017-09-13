В Государственном департаменте США вновь высказались за урегулирование конфликта на Донбассе с соблюдением территориальной целостности Украины. Об этом на брифинге в Вашингтоне сказала пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт.

«Я знаю, что мы должны урегулировать этот конфликт», - сказала Нойерт, отвечая на вопрос о необходимости урегулирования конфликта в Украине.

В связи с этим она напомнила, что это является одной из причин назначения Курта Уолкера специальным представителем Госдепартамента по делам Украины, сообщает УНИАН.

Пресс-секретарь отметила, что госсекретарь Рекс Тиллерсон считает урегулирование конфликта на Донбассе «чрезвычайно важным». «Это является болезненной темой между Соединенными Штатами и Россией. Мы верим в украинскую территориальную целостность. Несомненно, это не изменилось», - заявила Нойерт.