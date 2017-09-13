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Сильнейшая за последние 20 лет магнитная буря накрывает Землю. Силовые потоки будут бушевать два дня. На нашу планету магнитная буря обрушилась из-за мощных вспышек на Солнце. 

Такая солнечная активность крайне опасна для космических аппаратов на орбите и представляет угрозу для здоровья людей на Земле.

Из-за магнитной бури, предупреждают врачи, может быть головная боль, повышение артериального давления, расстройство настроения, психические отклонения в виде обострения, сообщает УНИАН.

Медики советуют при сильной метеозависимости не садиться за руль, не спускаться в метро и обращаться за помощью к врачам. Впрочем, большинство людей влияния магнитных бурь за работой не замечают. А по-настоящему от них страдают не больше 10 процентов жителей Земли. 

Ранее ученые заявляли, что сильнейший за последние 12 лет всплеск солнечной активности прошел 6-8 сентября.
ForUm

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