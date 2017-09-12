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Внефракционный народный депутат Дмитрий Добродомов опровергает обвинения в прорыве границы вместе с экс-главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили

Об этом нардеп заявил в эфире Еспресо.TV.

«Почему идут обвинения, если нелегального пересечения не было? Я вместе с группой депутатов и Саакашвили были на польской стороне – в другой стороне границы, где он прорывался. Расстояние составляет около 300 метров. Каким образом можно прорывать границу, если это украинская территория?» - заявил Добродомов.

Нардеп утверждает, что факта прорыва границы не было. И уточняет: Саакашвили не нарушал границу, потому что тоже был на украинской территории, за столпами.

Также Добродомов рассказал, что обратился к пограничной службе для того, чтобы получить отметку о законном пересечении границы.

Напомним, народного депутата Дмитрия Добродомова внесли в базу центра «Миротворец» после незаконного пересечения границы в пункте вместе с экс-главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили. 
ForUm

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