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В конце прошлых суток основная активность боевиков фиксировалась на приморском направлении: здесь после 18:00 НВФ из минометов калибра 82 миллиметра били по позициям у Гнутово и Талаковки, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Кроме того, у Талаковки  боевики вечером и ночью несколько раз использовали стрелковое оружие и открывали огонь из гранатометов и вооружения БМП. Неспокойно было и у Водяного, которое уже несколько дней подряд находится в эпицентре огневого противостояния. В конце суток здесь боевики трижды обстреляли опорные пункты ВСУ из крупнокалиберных пулеметов. Также под огнем противника оказались украинские укрепления в районе Лебединского, Павлополя и Старогнатовки.

На донецком направлении после 18:00 враг дважды обстреливал из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наши позиции в авдеевской промзоне. Из гранатометов наемники били по украинским военным в окрестностях Каменки и Новгородского.

На луганском направлении за сутки зафиксирован один обстрел. Около 21:00 противник выпустил 7 мин калибра 82 миллиметра по нашим позициям у Крымского.

Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 36 раз открывали огонь в направлении украинских войск. Из них 16 обстрелов характеризуются как неприцельные. Потерь среди украинских военных нет.
ForUm

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