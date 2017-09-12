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Лидер  «Батькивщины» Юлия Тимошенко попала в базу данных сайта «Миротворец».

Это связано с незаконным пересечением государственной границы Украины, нападением на пограничников при исполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы Украины в составе группы лиц, участием в подготовке незаконного пересечения государственной границы Украины лицом без украинского гражданства и манипулированием общественно значимой информацией.

Также в действиях Тимошенко усматривается нарушение закона по ст. 332 УК Украины.

Как сообщал ForUm, ранее из-за незаконного пересечения государственной границы в базу центра «Миротворец» внесли Саакашвили.

10 сентября экс-глава Одесской ОГА перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

Вместе с Саакашвили границу незаконно пересекли 5 народных депутатов, в том числе Добродомов, и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.
ForUm

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