Экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили внесли в базу центра «Миротворец» из-за незаконного пересечения государственной границы.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель центра Роман Зайцев.
«Мы этого не хотели. Но вынуждены. Саакашвили заносим в Чистилище за незаконное пересечение государственной границы Украины, нападение на военнослужащих ГПСУ в составе группы лиц при исполнении теми своих обязанностей по охране государственной границы Украины. Состав группы лиц уточняется», - отметил он.
Напомним, 10 сентября экс-глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».
Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.
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