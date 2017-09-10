Активистка Femen Алиса провела акцию на дороге перед КПП «Краковец», где ожидают приезда михаила Саакашвили. Она оголила грудь и подняла портреты Порошенко и Саакашвили с надписью «Fools without borders» («Дураки без границ»).

Тот же слоган она начала выкрикивать. Несколько десятков украинских полицейских бросились на ее задержание, но активистка бросилась бежать, перелезла через забор и побежала по полю в сторону Украины.

Через 150 метров полицейские ее догнали, повалили на землю, после чего попытались перетащить назад через забор. По наблюдению корреспондента издания, с ней обходились очень грубо - тащили за волосы, руки и ноги, сообщает УНИАН.

Присутствующие в палаточном городке бросились на ее защиту, возникла потасовка, однако полиция оттеснила людей, перенесла активистку на дорогу и взяла ее в «коробку» - оцепление.

Сама Алиса кричала, что ей больно. «Крутили» ее, в основном, женщины-полицейские.

В самом движении Femen так пояснили свою акцию: «низкопробное политическое шоу с участием украинских и грузинских титушек призвано отвлечь внимание от голода, войны и насилия. Ситуация выходит за границы здравого смысла и человеческого терпения».

Позже в полиции заявили, что активистка пыталась нарушить государственную границу. Однако, по данным журналиста «Страны» она бежала от полиции в противоположную сторону.

Столкновения полиции и активистов продолжались на дороге - журналистка «Страны», которая находилось среди активистов, получила несколько ударов в грудь и живот. В конце концов Алису увезли в полицейской машине.

Напомним, Саакашвили, который ранее указом Президента Украины потерял украинское гражданство, заявил, что намерен вернуться в Украину в воскресенье, 10 сентября, через контрольный пункт «Краковец« на границе с Польшей.

В этот день на упомянутый КПП должны прибыть народные депутаты от «Самопомочи» и других политсил, которые будут следить за соблюдением законности при пересечении Саакашвили польско-украинской границы. Также разбить перед въездом на КПП свой лагерь намерено «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.

Пропускной пункт «Краковец» на границе с Польшей, через который намерен въехать в Украину Саакашвили, огородили колючей проволокой.

Государственная пограничная служба Украины призвала граждан не использовать КПП «Краковец» 9-12 сентября в связи с вероятным проведением отдельными политическими партиями и депутатами массовых акций.