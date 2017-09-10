Политик Михаил Сакашвили заявил, что его цель - вернуться в Украину и он не будет брать гражданства других государств. Об этом он сообщил во время общения со СМИ в Жешуве.

«Моя цель вернуться в Украину. Я чувствую себя по национальности украинцем... Я не думаю, что я должен опускать руки и принимать этот беспредел», - сказал он, передает ТСН.

Он назвал себя настоящим защитником Украины. Ситуацию на границе он назвал цирком.

Он подчеркнул, что не согласится на предложения других государств о гражданстве. По словам Саакашвили, у него нет плана «Б» на случай, если его не пустят в Украину.

Напомним, Саакашвили, который ранее указом Президента Украины потерял украинское гражданство, заявил, что намерен вернуться в Украину в воскресенье, 10 сентября, через контрольный пункт «Краковец« на границе с Польшей.

В этот день на упомянутый КПП должны прибыть народные депутаты от «Самопомочи» и других политсил, которые будут следить за соблюдением законности при пересечении Саакашвили польско-украинской границы. Также разбить перед въездом на КПП свой лагерь намерено «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.

Пропускной пункт «Краковец» на границе с Польшей, через который намерен въехать в Украину Саакашвили, огородили колючей проволокой.

Государственная пограничная служба Украины призвала граждан не использовать КПП «Краковец» 9-12 сентября в связи с вероятным проведением отдельными политическими партиями и депутатами массовых акций.