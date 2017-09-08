Государственная пограничная служба Украины призвала граждан не использовать КПП «Краковец» 9-12 сентября в связи с вероятным проведением отдельными политическими партиями и депутатами массовых акций.

Об этом сообщает пресс-служба погранведомства.

«Вниманию путешествующих: в связи с возможным проведением массовых собраний вблизи пункта пропуска «Краковец» на протяжении 9-12 сентября, Государственная пограничная служба Украины рекомендует выбрать другие маршруты движения во избежание возможных неудобств», - отмечается в сообщении.

Также ГПСУ обращает внимание активистов на то, что в пограничной полосе и контролируемом пограничном районе действуют особые правила - пограничный режим, регламентирующий порядок въезда, пребывания, проживания, передвижения вблизи границы граждан Украины и других лиц. Поэтому просим соблюдать установленные законодательством норм и правил».

Напомним, пропускной пункт «Краковец» на границе с Польшей, через который намерен въехать в Украину лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили, огородили колючей проволокой.

26 июля Президент Петр Порошенко прекратил ему украинское гражданство. По данным Администрации Президента, причина такого решения – предоставление Саакашвили недостоверной информации во время оформления заявления на гражданство (в Грузии на Саакашвили возбуждены четыре уголовных дела, в том числе о растрате бюджетных средств и превышения служебных полномочий).

Защита экс-губернатора заявила, что подаст в суд иск по поводу лишения гражданства.

21 августа Саакашвили заявил о намерении 10 сентября вернуться в Украину из Польши через пункт пропуска «Краковец».

Главная прокуратура Грузии направила к правоохранительным органам Украины запрос об экстрадиции бывшего президента.