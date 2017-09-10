Экс-глава Одесской ОГА Михиил Саакашвили намерен пересекать польско-украинскую границу в ПП «Краковец» вместе со своими женой и сыном.

Жена Саакашвили - Сандра Рулофс-Саакашвили - в комментарии журналистам выразила надежду, что они смогут «нормально» пересечь границу, сообщает Укринформ.

В автобусе, который направляется к границе, вместе с Саакашвили находятся народные депутаты Юлия Тимошенко, Виктор Чумак, Дмитрий Добродомов, экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко, а также депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский.

Сейчас автоколонна автомобилей отправилась из Ряшева в сторону границы с Украиной. По предварительной информации, колонна направляется в Перемышль.

Напомним, Саакашвили, который ранее указом Президента Украины потерял украинское гражданство, заявил, что намерен вернуться в Украину в воскресенье, 10 сентября, через контрольный пункт «Краковец« на границе с Польшей.

В этот день на упомянутый КПП должны прибыть народные депутаты от «Самопомочи» и других политсил, которые будут следить за соблюдением законности при пересечении Саакашвили польско-украинской границы. Также разбить перед въездом на КПП свой лагерь намерено «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.

Пропускной пункт «Краковец» на границе с Польшей, через который намерен въехать в Украину Саакашвили, огородили колючей проволокой.

Государственная пограничная служба Украины призвала граждан не использовать КПП «Краковец» 9-12 сентября в связи с вероятным проведением отдельными политическими партиями и депутатами массовых акций.