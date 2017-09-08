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Пропускной пункт «Краковец» на границе с Польшей, через который намерен въехать в Украину лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили, огородили колючей проволокой.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Спиральная проволока тянется слева и справа от ворот въезда.

Пограничники отказываются комментировать ситуацию. Неофициально известно: чтобы исключить прорыв активистов на границу.

Также перед въездом на пункт пропуска несколько недель назад установили командно-штабную машину связи. По информации Госпогранслужбы, это связано с усилением мер безопасности на всех участках украинской границы в связи с проведением российско-белорусских учений «Запад-2017» .

Напомним, экс-президент Грузии получил украинское гражданство согласно указу Президента Украины в конце мая 2015 года. Саакашвили возглавлял Одесскую областную государственную администрацию с 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года, после чего объявил об отставке.

26 июля Президент Петр Порошенко прекратил ему украинское гражданство. По данным Администрации Президента, причина такого решения – предоставление Саакашвили недостоверной информации во время оформления заявления на гражданство (в Грузии на Саакашвили возбуждены четыре уголовных дела, в том числе о растрате бюджетных средств и превышения служебных полномочий).

Защита экс-губернатора заявила, что подаст в суд иск по поводу лишения гражданства.

21 августа Саакашвили заявил о намерении 10 сентября вернуться в Украину из Польши через пункт пропуска «Краковец».

Главная прокуратура Грузии направила к правоохранительным органам Украины запрос об экстрадиции бывшего президента.
ForUm

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