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Несколько населенных пунктов Луганской области осталась без электричества и водоснабжения из-за аварии на электросети.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу Луганской областной военно-гражданской администрации.

По данным ведомства, обесточивание произошло в период между 09:00 и 10:00. По предварительным данным, пострадали Северодонецк, Лисичанск, Кременная, Рубежное и Сватово.

В Луганском энергетическом объединении сообщили, что авария произошла на участке между Счастьем и Лисичанском. Ремонтники ЛЭО уже выехали на место аварии, обещают восстановить электроснабжение до конца дня.
 
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