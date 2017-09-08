Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о переводе украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова в Иркутскую колонию в РФ. Об этом сообщила спикер ведомства Марьяна Беца.

«МИД проверяет информацию о переводе Сенцова. В очередной раз требуем освобождения украинского политзаключенного», - написала она в Twitter.

МЗС перевіряє інформацію щодо переведення О.Сенцова. Вчергове вимагаємо звільнення укр політв'язня #FreeSentsov https://t.co/VgkMCbEBxE — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 8 сентября 2017 г.





Ранее российская правозащитница и журналистка Зоя Светова сообщила о возможном переводе Сенцова в колонию в Иркутске.

25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Он обвинялся в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В феврале 2016 года адвокат Марк Фейгин сообщил, что Сенцова этапировали в Якутию.